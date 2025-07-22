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Общество

Никитин попросил РЖД добавить поездов между Нижним Новгородом и Москвой

23 июля 2025 15:10  [307] Общество
Никитин попросил РЖД увеличить количество поездов между Нижнем Новгородом и Москвой

Фото: Александр Воложанин

Поезда, курсирующие между Нижним Новгородом и Москвой, остаются крайне востребованы для нижегородцев и гостей региона.

Так, перевозки пассажиров на этом направлении выросли на 1,5% в I полугодии. Сейчас между столицей Приволжья и столицей России курсирует 28 прямых и транзитных составов. Но и этого бывает недостаточно из-за высокого спроса и ограничений на полеты в аэропортах из-за угроз БПЛА.

О необходимости увеличить число поездов высказался и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Журналист "Москвички" отметил, что купить билет на "Ласточку" сейчас почти невозможно, их просто нет.

Тогда Никитин через журнал обратился к руководству РЖД.

"Нам не хватает поездов между Москвой и Нижним Новгородом, нужно больше!", - заявил губернатор.

Напомним, поезда "Сапсан" могут начать курсировать из Москвы в Нижний Новгород после запуска высокоскоростной магистрали между столицей и Санкт-Петербургом. 

Ранее сообщалось, что нижегородцам рассказали о формировании цены билетов на "Ласточку" после жалоб на большую стоимость. 

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Теги:
Глеб Никитин поезда
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