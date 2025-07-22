"Ситикард" зафиксировал более 2 млрд поездок в нижегородском транспорте

Фото:
С момента запуска системы "Ситикард" в 2014 году жители и гости Нижегородской области совершили более 1 миллиарда поездок по транспортной карте. Об этом сообщили в пресс-службе "Ситикард".
Общий же объем всех зафиксированных системой поездок, включая оплату банковскими картами, телефонами, наличными и даже улыбкой, превысил 2 миллиарда.
К "Ситикарду" подключен весь пассажирский транспорт Нижегородской области и пригородные электропоезда.
Напомним, в нижегородском метро сокращают использование металлических жетонов для оплаты проезда.
Ранее сообщалось, что себестоимость одной поездки в нижегородском метро в 2025 году составила 105 рублей.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+