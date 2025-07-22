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Экономика

Нижегородский ресторан "Робинзон" продают в третий раз за 109 млн рублей

24 июля 2025 09:00  [126] Экономика
Нижегородский ресторан Робинзон продают в третий раз за 109 млн рублей

Здание ресторана "Робинзон", расположенное на набережной Гребного канала, 108 в Нижнем Новгороде, вновь пытаются продать. Объявление о повторных торгах появилось на сайте объявлений.

Объект принадлежит обанкротившемуся ООО "Редмит". Это двухэтажное здание общей площадью около 1,9 тысячи квадратных метров.

Напомним, первоначально его пытались продать еще в марте 2025 года за 173,7 млн рублей, но покупатель так и не нашелся. Во второй раз, в мае, цену снизили до 156,3 млн рублей, но интереса снова не возникло.

В третий раз стоимость объекта сократили до 109,4 млн рублей, что почти на 50 млн меньше первоначальной цены.

Прием заявок на участие в аукционе продлится до 6 сентября.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область сократила расходы на торгах и сэкономила 1,3 млрд рублей.

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Теги:
Банкротство Рестораны торги
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