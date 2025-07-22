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Общество

Завершение восстановительных работ на Городецком гидроузле планируется 26 июля

24 июля 2025 14:50  [149] Общество
Завершить восстановительные работы на Городецком гидроузле планируется 26 июля

Работы по устранению последствий аварии на Городецком гидроузле в Нижегородской области идут круглосуточно и должны завершиться к 26 июля. Об этом сообщает Министерство транспорта России.

Сроки определены после технического обследования бетонной перемычки, соединяющей камеры шлюзов №15 и №16. Именно она утром 22 июля накренилась в сторону судоходного шлюза во время строительных работ, что стало причиной временной приостановки движения судов.

Как уточнили в федеральном Минтрансе, основная камера шлюза не пострадала. Препятствие полностью ликвидируют к 26 июля. После этого Ространснадзор проведет проверку безопасности: камеру вновь заполнят водой и проведут тестовые пуски. Лишь затем судоходство на Волге в районе Городецкого гидроузла будет восстановлено.

На данный момент водолазы завершили обследование подводной части аварийной конструкции. Надводная часть уже полностью демонтирована. Кроме того, на 95% готова временная грунтовая перемычка, по которой к объекту будет подводиться дополнительная техника. 

В ведомстве отметили, что с 23 по 25 июля через гидроузел должны были пройти 14 пассажирских судов. По данным регионального минтуризма, туроператоры уже скорректировали маршруты: часть пассажиров пересаживают на другие суда, часть доставляют до пунктов назначения наземным транспортом. Также организованы экскурсии по достопримечательностям региона. Ведется работа над вопросом компенсаций пассажирам совместно с судоходными компаниями.

На рейдах в ожидании шлюзования находятся 57 грузовых судов с совокупным объемом груза более 100 тысяч тонн. По информации Росморречфлота, с капитанами судов поддерживается постоянная связь, все необходимые ресурсы имеются, вопросы решаются в рабочем порядке.

Напомним, авария произошла 22 июля. На участке между шлюзами №15 и №16 обрушился оголовок, в результате чего была затоплена строящаяся камера шлюза 15А.

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Теги:
Гидросооружения Речные перевозки Судоходство
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