Экс-глава Шахуньи предстанет перед судом из-за нарушения прав сирот Происшествия

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении экс-главы местного самоуправления городского округа Шахунья Олега Дахно.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области, чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий.

Напомним, в середине июля Дахно досрочно сложил с себя полномочия.

По версии следствия, в декабре 2024 года, находясь в здании администрации на площади Советской, обвиняемый подписал постановления о включении ряда домов блокированной застройки в специализированный жилищный фонд и о передаче одного из таких домов по договору найма детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Как отмечается, эти решения были приняты при отсутствии заключения межведомственной комиссии о пригодности указанных помещений для проживания, а также с нарушением установленного порядка.

В результате действий бывшего чиновника жилье, не соответствующее требованиям, было предоставлено детям, лишенным родительской опеки. Эти помещения официально не признаны пригодными для проживания.

В ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет передано в суд для рассмотрения по существу.

Ранее данное уголовное дело под личный контроль взял председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.