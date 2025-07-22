Арзамасская пожарная часть №44 отметила 45-летие Общество

Арзамасская пожарная часть №44 в июле отмечает 45-летие. Основана она была в 1980 году.

Сегодня здесь трудятся 40 человек. Оперативный состав – 29 человек, это те, кто непосредственно принимает участие в пожаротушении, ликвидации ЧС и спасательных операциях при ДТП. Семь инспекторов по профилактике пожаров на производственных площадках предприятия, четыре диспетчера. Круглосуточные дежурства несут караулы из семи человек.

С 2002 года часть возглавляет Харис Шаипкин, который когда-то сам был пожарным, а сейчас успешно руководит коллективом.

"Про сотрудников части могу сказать, что это настоящие профессионалы. Отзывчивые, ответственные, на которых всегда можно положиться, – прокомментировал Харис Хусаинович. – В трудной жизненной ситуации придут на помощь. Все работаем в одной команде, когда идет борьба за жизнь человека. Иначе в нашей профессии нельзя".

"Диспетчером работаю 23 года, – рассказала Светлана Николаева. – Ежедневно поступает больше сотни звонков. Иногда приходится быть и психологом, и логистом. Когда люди сообщают о пожаре, нервничают, моя задача – успокоить, выяснить правильный адрес и направить караул. И когда ты понимаешь, что подразделение выполнило свою задачу, приехало вовремя, получаешь настоящее удовлетворение от работы".

После службы в армии в часть пришел Евгений Пархаев, сегодня он командир отделения.

"Работаю уже шесть лет, – рассказал он. – Профессию свою люблю, мечтал о ней с детства. В моем отделении три человека, сработались с ребятами отлично. Водитель быстро и без происшествий доставляет нас на место, я принимаю решения, а пожарный слушает и выполняет команды. На каждого из них могу положиться".

Главным объектом охраны ПЧ-44 со дня основания и по сей день является Арзамасский приборостроительный завод. За 45 лет налажено плодотворное сотрудничество с его руководством и подразделениями. Совместно решаются вопросы по обеспечению огнеборцев оборудованием и снаряжением, обновляется подвижной состав, проводится благоустройство помещений.

В декабре прошлого года при поддержке руководства завода на базе ПЧ-44 был открыт большой современный музей пожарной охраны Арзамаса – филиал музея истории АПЗ. Сегодня здесь сотрудники части организуют экскурсии для школьников.

Три месяца назад на АПЗ создано бюро пожарной безопасности, возглавил которое ветеран пожарной службы Александр Поляков, он ежедневно взаимодействует с сотрудниками ПЧ-44. Активную деятельность ведет отделение профилактики пожаров: проводят разъяснительную работу, организуют рейды, занимаются предупреждением пожароопасных ситуаций.

Текст: Наталья Глазунова

Фото: Артур Баранов