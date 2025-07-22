Евгений Люлин сел за руль комбайна в Городецком районе Общество

Фото: телеграм-канал Евгения Люлина

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин побывал в колхозе имени Куйбышева в Городецком районе, где принял участие в традиционном празднике Дня первого снопа. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

"Сегодня сел за руль комбайна. Вспомнил юность. Могу сказать, что за полвека поменялось всё. Кроме ответственности за свой труд", - написал Люлин.

Он также подчеркнул, что праздник не носит официального статуса, но для местных жителей мероприятие имеет большое значение. Люлин добавил, что приезжает в колхоз ежегодно и планирует продолжать традицию, поскольку считает важным поддерживать настоящих тружеников села.

По мнению спикера ЗСНО, любовь к сельскому труду необходимо прививать с детства. Он рассказал, что был впечатлён интересом детей, пришедших на праздник: они с увлечением наблюдали за техникой и уже сейчас разбираются в сельскохозяйственных культурах.

Как отметил председатель нижегородского Заксобрания, именно такие хозяйства, как колхоз имени Куйбышева, являются залогом стабильного будущего не только для села, но и для всего региона.

Ранее сообщалось, что Евгений Люлин отключил комментарии в своем телеграм-канале из-за нового закона.