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"Пари НН" проиграл "Крыльям Советов" и оказался внизу таблицы

26 июля 2025 11:35  [93] Спорт
Пари НН проиграл Крыльям Советов и оказался внизу таблицы

Фото: ФК "Пари НН"

Футбольный клуб "Пари Нижний Новгород" потерпел второе поражение подряд в новом сезоне Российской Премьер-Лиги. В матче второго тура нижегородцы уступили "Крыльям Советов" в Самаре со счетом 0:2.

Игра завершилась победой хозяев, которые забили оба мяча уже в компенсированное ко второму тайму время.

Для "Пари НН" это второе поражение подряд — команда остается без очков и занимает последнее место в таблице. В составе нижегородцев дебютировал арендованный у "Краснодара" нападающий Олакунле Олусегун.

"После игры анализировали с тренерским штабом: в двух матчах пропустили пять мячей, но не могу ребятам предъявить какую-то системную ошибку. Поэтому проигрывать после таких нелепостей, которые произошли в игре с "Крыльями", это ужас. Думаю, что мы не заслужили такого исхода. Но я ребятам сказал: такие вещи, к сожалению, часть процесса перестройки. Когда ты меняешь привычки, это неизбежно", - прокомментировал неудачу главный тренер нижегородцев Алексей Шпилевский.

Ранее сообщалось, что "Пари НН" заключил контракт с ямайским полузащитником Реналдо Сефасом.

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Теги:
Спорт ФК Пари НН Футбол
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