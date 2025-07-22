Руководство "Пари НН" не имеет претензий к судейству последнего матча Спорт

Генеральный директор футбольного клуба "Пари Нижний Новгород" Давид Мелик-Гусейнов заявил, что клуб не имеет претензий к судейству в матче второго тура РПЛ против "Крыльев Советов".

Напомним, встреча прошла 25 июля в Самаре и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Для "Пари НН" матч стал вторым поражением подряд. После игры защитник нижегородцев Максим Шнапцев подверг критике работу судейской бригады, в частности, главного арбитра Сергея Чебана.

Несмотря на недовольство со стороны игрока, руководство клуба заняло иную позицию.

"Обидное поражение от "Крыльев Советов". Но сразу скажу, что у нас нет претензий к работе судейской бригады. Вопросы есть к индивидуальным ошибкам отдельных игроков. Уверен, что тренерский штаб проанализирует игру с самарцами. Сезон продолжается", — сказал Мелик‑Гусейнов журналисту "Матч ТВ".

Ранее сообщалось, что архитектурную подсветку обновили на стадионе на Стрелке.