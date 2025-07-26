Нижегородский аэропорт стабилизирует расписание после снятия ограничений Общество

Нижегородский аэропорт "Стригино" приступил к нормализации графика полётов после отмены временных ограничений. Об этом сообщили представители воздушной гавани в официальном телеграм-канале.

Согласно информации Росавиации, все ограничения на работу аэропорта были полностью сняты в 10:08 по московскому времени 27 июля.

В настоящий момент персонал "Стригино" совместно с авиакомпаниями предпринимает все необходимые шаги для восстановления штатной работы. Усилены смены сотрудников, ускорено обслуживание воздушных судов, проводится оформление пассажиров и багажа в ускоренном режиме.

Пассажирам рекомендуют заранее проверять актуальную информацию о рейсах на официальном сайте аэропорта или обращаться напрямую в авиакомпании.

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник сбили над Нижегородской областью ночью 27 июля.