Нижегородский аэропорт стабилизирует расписание после снятия ограничений

Нижегородский аэропорт "Стригино" приступил к нормализации графика полётов после отмены временных ограничений. Об этом сообщили представители воздушной гавани в официальном телеграм-канале.
Согласно информации Росавиации, все ограничения на работу аэропорта были полностью сняты в 10:08 по московскому времени 27 июля.
В настоящий момент персонал "Стригино" совместно с авиакомпаниями предпринимает все необходимые шаги для восстановления штатной работы. Усилены смены сотрудников, ускорено обслуживание воздушных судов, проводится оформление пассажиров и багажа в ускоренном режиме.
Пассажирам рекомендуют заранее проверять актуальную информацию о рейсах на официальном сайте аэропорта или обращаться напрямую в авиакомпании.
Ранее сообщалось, что украинский беспилотник сбили над Нижегородской областью ночью 27 июля.
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