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Общество

Ливни и сильный ветер ожидаются в Нижегородской области 27 июля

27 июля 2025 16:00  [120] Общество
Ливни и сильный ветер ожидаются в Нижегородской области 27 июля

Жителей Нижегородской области предупредили о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются в регионе 27 июля.

По информации регионального управления МЧС, до конца дня местами пройдут сильные ливни, возможен град, а порывы северо-западного ветра могут достигать 17 метров в секунду.

В связи с ухудшением погодных условий МЧС рекомендует автомобилистам быть особенно внимательными на дорогах. Во время дождя значительно снижается видимость, а грунтовые дороги и обочины могут размягчиться и размыться.

По прогнозам специалистов, такая погода сохранится до конца воскресенья. Жителей региона просят учитывать эту информацию при планировании поездок и соблюдать меры предосторожности.

Ранее сообщалось, что на предстоящей рабочей неделе в Нижний Новгород вернется жара.

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Теги:
Дождь МЧС Погода
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