Установлены лимиты на охоту в Нижегородской области на сезон 2025/2026

Власти Нижегородской области утвердили допустимое количество диких животных, которых можно будет добыть в регионе с 1 августа 2025 года по 1 августа 2026 года. Об этом говорится в указе губернатора, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно документу, в указанный период охотникам разрешено изъятие следующих видов животных: 2077 лосей, 105 особей косули европейской, 186 — косули сибирской, 399 медведей, 133 барсуков и 33 рыси.
Лимиты не распространяются на территории федерального значения, находящиеся под особой охраной. В приложениях к документу указаны конкретные квоты по каждому виду животных в зависимости от охотничьего угодья — будь то закреплённые, общедоступные или иные территории, где обитают дикие животные.
Ранее сообщалось, что с 14 июля 2025 года в регионе начали выдавать разрешения на охоту на пернатую дичь с подружейными собаками и ловчими птицами.
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