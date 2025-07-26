Установлены лимиты на охоту в Нижегородской области на сезон 2025/2026 Общество

Власти Нижегородской области утвердили допустимое количество диких животных, которых можно будет добыть в регионе с 1 августа 2025 года по 1 августа 2026 года. Об этом говорится в указе губернатора, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, в указанный период охотникам разрешено изъятие следующих видов животных: 2077 лосей, 105 особей косули европейской, 186 — косули сибирской, 399 медведей, 133 барсуков и 33 рыси.

Лимиты не распространяются на территории федерального значения, находящиеся под особой охраной. В приложениях к документу указаны конкретные квоты по каждому виду животных в зависимости от охотничьего угодья — будь то закреплённые, общедоступные или иные территории, где обитают дикие животные.

Ранее сообщалось, что с 14 июля 2025 года в регионе начали выдавать разрешения на охоту на пернатую дичь с подружейными собаками и ловчими птицами.