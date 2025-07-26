Замгендиректора газовой компании арестовали по делу нижегородца Егорова Происшествия

Заместитель генерального директора компании "Газпром межрегионгаз Тамбов" Сергей Аганов заключен под стражу в рамках уголовного дела, фигурантом которого также является бывший губернатор Тамбовской области, уроженец Нижнего Новгорода Максим Егоров.

По информации РИА Новости, Аганову предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Он был арестован по решению суда, которое ранее также было вынесено в отношении самого Егорова.

Максим Егоров подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Уголовное дело возбуждено по соответствующей статье, а расследование продолжается.

Напомним, Егоров родом из Нижнего Новгорода. В конце 1990-х и начале 2000-х годов он занимал должности в администрации Ленинского района города, а также в компании "Нижновэнерго". Позднее он занимал руководящие посты в других регионах и был назначен главой Тамбовской области.

В настоящее время оба фигуранта находятся под арестом. Следственные действия продолжаются.

Ранее сообщалось, что трое бывших работников НИИ и двое бизнесменов признаны виновными в многолетней взяточной схеме в Нижнем Новгороде.