Тестирование автономного троллейбуса прекращено в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде завершилось испытание троллейбуса с автономным ходом "Адмирал", произведенного в Энгельсе. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в ЦРТС.
Тестовая эксплуатация проходила в ГП НО "Нижегородэлектротранс" с 10 июня по 15 июля. Транспортное средство курсировало по маршруту №1 "Станция метро Стрелка – платформа Чаадаево". За время испытаний поломок зафиксировано не было. Воспользоваться новым троллейбусом успели 6500 пассажиров.
Сейчас специалисты анализируют собранные данные по итогам тестирования.
Параллельно в городе продолжается испытание модели "Синара" из Челябинска. Троллейбус начал работу 20 мая и задействован сразу на двух маршрутах: №1 "Станция метро Стрелка – платформа Чаадаево" и №10 "Мещерское озеро – Авторынок Московский". За два месяца эксплуатации "Синара" перевезла более 25 500 пассажиров.
Как и в случае с "Адмиралом", технических неисправностей выявлено не было. Завершение тестирования запланировано на середину августа.
Напомним, что в случае успешного завершения тестирования власти региона рассмотрят возможность закупки партии таких троллейбусов.
Ранее сообщалось, что вологодский "Авангард" также начали тестировать в Нижнем Новгороде.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+