Тестирование автономного троллейбуса прекращено в Нижнем Новгороде Общество

В Нижнем Новгороде завершилось испытание троллейбуса с автономным ходом "Адмирал", произведенного в Энгельсе. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в ЦРТС.

Тестовая эксплуатация проходила в ГП НО "Нижегородэлектротранс" с 10 июня по 15 июля. Транспортное средство курсировало по маршруту №1 "Станция метро Стрелка – платформа Чаадаево". За время испытаний поломок зафиксировано не было. Воспользоваться новым троллейбусом успели 6500 пассажиров.

Сейчас специалисты анализируют собранные данные по итогам тестирования.

Параллельно в городе продолжается испытание модели "Синара" из Челябинска. Троллейбус начал работу 20 мая и задействован сразу на двух маршрутах: №1 "Станция метро Стрелка – платформа Чаадаево" и №10 "Мещерское озеро – Авторынок Московский". За два месяца эксплуатации "Синара" перевезла более 25 500 пассажиров.

Как и в случае с "Адмиралом", технических неисправностей выявлено не было. Завершение тестирования запланировано на середину августа.

Напомним, что в случае успешного завершения тестирования власти региона рассмотрят возможность закупки партии таких троллейбусов.

Ранее сообщалось, что вологодский "Авангард" также начали тестировать в Нижнем Новгороде.