Маршрут №171 до "Окского берега" начнет работу с 1 августа Общество

Перевозчика на маршрут №171 "ЖК "Окский берег" – Микрорайон Верхние Печеры" нашли с третьей попытки. Как сообщает ЦРТС, обслуживать маршрут будет ООО "Конка". Автобусы начнут курсировать с 1 августа.

Напомним, что в перевозки в пригородном маршруте №171 будут осуществляться по регулируемым тарифам. Обсуживать его будут 6 автобусов среднего класса. Запустить маршрут планировали еще 1 июля. Но дважды на конкурс не поступало ни одной заявки.

Ранее сообщалось, что с 1 августа в Дзержинске возобновляет работу маршрут №28, а также изменится стоимость проезда на нескольких автобусных маршрутах, соединяющих Нижний Новгород и Бор.