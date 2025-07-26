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Общество

Маршрут №171 до "Окского берега" начнет работу с 1 августа

28 июля 2025 11:45  [34] Общество
Маршрут №171 до Окского берега начнет работу с 1 августа

Перевозчика на маршрут №171 "ЖК "Окский берег" –  Микрорайон Верхние Печеры" нашли с третьей попытки. Как сообщает ЦРТС, обслуживать маршрут будет ООО "Конка". Автобусы начнут курсировать с 1 августа. 

Напомним, что в перевозки в пригородном маршруте №171 будут осуществляться по регулируемым тарифам. Обсуживать его будут 6 автобусов среднего класса. Запустить маршрут планировали еще 1 июля. Но дважды на конкурс не поступало ни одной заявки. 

Ранее сообщалось, что с 1 августа в Дзержинске возобновляет работу маршрут №28, а также изменится стоимость проезда на нескольких автобусных маршрутах, соединяющих Нижний Новгород и Бор.

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Теги:
автобусы маршруты Общественный транспорт
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