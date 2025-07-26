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Общество

Электропастух будет помогать канадцам Фейнстра на нижегородской ферме

29 июля 2025 19:30  [133] Общество
Электропастух будет помогать канадцам Фейнстра на нижегородской ферме

Фото: YouTube-канал Countryside Acres

Переехавший с семьей в Нижегородскую область канадец Аренд Фейнстра ответил на вопрос о системе пастбищ, которую собирается использовать на своей ферме. О том, как сэкономить время и энергию на пастьбе он рассказал в новом видео на YouTube-канале Countryside Acres.

По словам Аренда, многие местные жители выпасают скот, просто привязывая его к колу в поле, но его подход помогает высвободить время для других задач.

"Я стараюсь сделать все максимально малозатратным по труду. Если у меня будет 10 коров, и каждую придется выводить из сарая в поле, вбивать кол, привязывать — это куча работы. Я потрачу много времени на перемещение и привязывание, вместо того чтобы заниматься чем-то более продуктивным. Я организую свою жизнь так, чтобы успевать за день как можно больше", - отметил фермер.

По его словам, это также позволяет расширять ферму без необходимости нанимать дополнительный персонал, который может быть недоступен или дорог.

Он также отметил, что видел фермеров, которые годами работали тяжело, но не внедряли никаких современных улучшений. В результате с возрастом они перестали справляться, а их усилия не окупались.

Фейнстра уверен: установка заборов — это хорошая инвестиция в будущее. Они прослужат 15-20 лет, а все это время коров можно будет просто выпускать на огороженный участок, без лишних усилий.

При этом канадец планирует использовать систему ротационного выпаса. Большое пастбище будет разделено на небольшие участки с помощью электропастуха (электрической изгороди из нескольких рядов проволоки под напряжением). Животные будут перемещаться с одного участка на другой ежедневно.

"Идея в том, чтобы каждый участок получал один день интенсивного выпаса, а потом около 30 дней отдыхал. Это доказанная методика, которая очень полезна для почвы и способствует ее восстановлению", - добавил Аренд.

Ранее сообщалось, что многодетная семья Фейнстра удивились дешевым ценам на продукты в Нижегородской области.

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Теги:
Многодетные семьи Сельское хозяйство Семья Фейнстра
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