Канадская семья Фейнстра рассказала, как ей живется в Нижегородской области Общество

Многодетная семья Фейнстра переехала из Канады в Россию полтора года назад. Теперь они строят ферму в Нижегородской области и ведут блог о своей жизни, собирая сотни тысяч просмотров.

Как рассказал глава семьи Аренд Фейнстра сайту pravda-nn.ru, для переезда они рассматривали несколько стран, но остановились на России из-за близких им семейных ценностей и благоприятных условий для ведения хозяйства. Подходящий участок в Дальнеконстантиновском округе Аренд нашел на "Авито". За год он построил дом и запустил фермерское хозяйство.

Основной причиной переезда Аренд называет заботу о будущем детей. Если бы не они, супруги остались жить в Канаде. Однако и дети, по его словам, возвращаться не хотят — разве что в гости. В России, по мнению Аренда, много перспектив, особенно в сельском хозяйстве. Природа и климат также напомнили ему Родину.

Старший сын остался в Канаде, но родители надеются, что он присоединится к ним позже. Родственники восприняли переезд по-разному: родители Аренда, выросшие в Нидерландах, скептически относятся к России, а родные жены поддержали решение.

Дети обучаются дома — на участке оборудована небольшая школа с партами и учебными материалами. Старшая дочь Кора занимается с младшими, а русский язык они изучают с местной жительницей. В будущем семья рассматривает возможность отдать детей в обычную школу, но пока предпочитает домашнее обучение.

"Далеко не все русские родители воспитывают детей в такой системе ценностей, как у нас, и это может отразиться на них не лучшим образом. Пока мы можем предоставить возможность детям получать образование на дому, я считаю, что нет необходимости отдавать их в школу. Они могут общаться с русскими детьми, но выбирают сами — хотят они этого или нет", - рассказал Аренд.

Фейнстра считает, что высшее образование переоценено как в России, так и в Канаде. По его мнению, диплом не гарантирует профессионализм, так как многие даже не работают по специальности.

До переезда Аренд разводил крупный рогатый скот и владел козьей фермой. Продажа имущества в Канаде позволила построить дом в Нижегородской области, обустроить хозяйство и закупить животных. Сейчас на ферме живут телята и птица, семья планирует завести коз, овец и свиней. Фермер отмечает, что в Канаде сельское хозяйство строится на семейных фермах, а в России чаще встречаются крупные агрохолдинги. Однако здесь земля доступнее, а значит, возможностей больше. Семья планирует развивать агротуризм, продавать фермерские продукты и построить гостевые дома.

"Люди не понимают, откуда появляется еда, и это отчасти вина фермеров. Сейчас мы рассказываем об этом в нашем блоге", - заметил глава семьи.

Больше всего в России иностранцам не хватает общения на родном языке. Иногда возникают сложности с поиском привычных товаров или объяснением, что именно нужно. Но семья адаптируется и учится находить решения.

Аренд тепло отзывается о местных жителях и считает, что западные стереотипы о России не соответствуют действительности.

"Я не думаю о том, что говорят другие, просто знакомлюсь с человеком и узнаю его. Люди — это люди. Почти 150 миллионов человек живут в этой стране, и все они разные", - рассказал Аренд Фейнстра.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Станкевич побывал на ферме канадцев Фейнстра.