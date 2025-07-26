Новые правила сбора и вывоза мусора вводятся в Нижегородской области Общество

Фото: АО "Ситиматик-Нижний Новгород"

В сентябре в Нижегородской области вступят в силу новые правила сбора и вывоза отходов. Изменения инициированы на федеральном уровне и затрагивают работу регионального оператора по обращению с ТКО. Об этом сообщили в АО "Ситиматик-Нижний Новгород".

Согласно обновлённым требованиям, собственники недвижимости обязаны в течение 10 дней после приобретения участка или здания подать заявку на заключение договора с регоператором. При этом нужно указать, где расположена мусорная площадка, которая будет использоваться.

Законодатели также внесли ясность в ряд терминов, уточнив значения слов "бункер", "контейнерная площадка", "крупногабаритные отходы" и "фандомат". Кроме того, теперь зона ответственности регоператора официально начинается с момента погрузки мусора в спецтехнику.

Договоры на вывоз отходов теперь будут заключаться автоматически, через специальную форму на сайте. Расчёты по таким договорам будут вестись на основании установленных нормативов.

Органы местного самоуправления получили полномочия самостоятельно принимать решения о создании отдельных контейнерных площадок на территории своих муниципалитетов. Для управляющих компаний, ТСЖ и садоводческих товариществ уточнили перечень документов, необходимых для оформления договоров, а также сам порядок заключения.

Отныне в обычные мусорные контейнеры запрещено выбрасывать строительные отходы и древесные ветки. Кроме того, все мусоровозы должны быть оснащены системой спутникового слежения — это нужно для того, чтобы отслеживать соблюдение графиков вывоза отходов.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область направит 2,6 млрд рублей на обращение с отходами.