Росприроднадзор выявил нарушения при складировании шин в Канавине Происшествия

Фото: Росприроднадзор по Нижегородской области и Республике Мордовия

Росприроднадзор завершил проверку в Канавинском районе Нижнего Новгорода, где временно хранили старые автомобильные шины. Поводом для инспекции стали жалобы местных жителей и пожар, который произошел на этой площадке в конце мая.

После инцидента сообщалось, что свалку ликвидировали, а шины отправили на переработку. Чтобы убедиться, что все сделано по закону, ведомство решило провести проверку.

Инспекторы выяснили, что официальная контейнерная площадка на улице Декабристов была определена местом временного хранения шин по решению районной администрации. Вывозом и утилизацией покрышек занимались ООО "Дмитровский завод РТИ" из Подмосковья и ООО "АЗИЯ ЦЕМЕНТ", доставлявшее отходы на переработку в Пензенскую область. Обе фирмы имеют лицензии на работу с подобными отходами.

По данным администрации, с начала 2024 года и до середины 2025-го с этой площадки вывезли более 624 тысяч тонн шин. Однако в процессе были допущены нарушения.

Как выяснилось, администрация не определила класс опасности этих отходов и не оформила обязательные паспорта на них, как того требует закон "Об отходах производства и потребления". Это считается нарушением экологических норм и влечет ответственность.

По итогам проверки Росприроднадзор вынес администрации Канавинского района официальное предостережение.

После замечаний надзорного органа районные власти навели порядок: площадку расчистили, установили ограждение и повесили объявление о запрете на складирование шин.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области утвердили пятилетнюю программу обращения с отходами за 2,6 млрд рублей.