Нижегородцам рассказали, что за странный Ан-26 летает над городом

Самолет-лаборатория Ан-26 выполняет различные плановые проверки наземного оборудования. Об этом сообщили в телеграм-канале международного аэропорта имени Чкалова.
Воздушное судно оснащено высокоточной аппаратурой летного контроля. В ближайшие дни специалисты организации "Летные проверки и системы" проведут плановую инспекцию светосигнального комплекса аэропорта имени Чкалова.
Такие проверки проходят ежегодно, причем как днем, так и ночью. Эксперты анализируют точность размещения огней в соответствии с федеральными авиационными правилами, проверяют равномерность светового потока в различных подсистемах, а также оценивают работу дистанционного управления.
На выполнение всех этапов уходит не менее восьми часов непрерывной работы. В воздушной гавани отметили, что проведение таких инспекций необходимо для обеспечения безопасности полетов и поддержания оборудования в надлежащем состоянии.
Ранее сообщалось, что возле нижегородского аэропорта построят выставочный центр "Нижний экспо".
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