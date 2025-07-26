Нижегородцам рассказали, что за странный Ан-26 летает над городом Общество

Самолет-лаборатория Ан-26 выполняет различные плановые проверки наземного оборудования. Об этом сообщили в телеграм-канале международного аэропорта имени Чкалова.

Воздушное судно оснащено высокоточной аппаратурой летного контроля. В ближайшие дни специалисты организации "Летные проверки и системы" проведут плановую инспекцию светосигнального комплекса аэропорта имени Чкалова.

Такие проверки проходят ежегодно, причем как днем, так и ночью. Эксперты анализируют точность размещения огней в соответствии с федеральными авиационными правилами, проверяют равномерность светового потока в различных подсистемах, а также оценивают работу дистанционного управления.

На выполнение всех этапов уходит не менее восьми часов непрерывной работы. В воздушной гавани отметили, что проведение таких инспекций необходимо для обеспечения безопасности полетов и поддержания оборудования в надлежащем состоянии.

Ранее сообщалось, что возле нижегородского аэропорта построят выставочный центр "Нижний экспо".

Фото: телеграм-канал аэропорта имени Чкалова