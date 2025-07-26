Нижегородский блогер рассказал о землетрясении в 7,6 балла на Камчатке Общество

Фото: телеграм-канал Евгения Деревянко

Нижегородский блогер и путешественник Евгений Деревянко, находившийся на Камчатке накануне мощного землетрясения 30 июля, рассказал о своем опыте в телеграм-канале.

"Несколько дней назад я сам ощутил на Камчатке землетрясение магнитудой 7,6 балла… Могу только представить состояние людей сейчас", - отметил Деревянко.

Нижегородец сообщил, что камчатские вулканы в настоящее время также проявляют активность.

Магнитуда подземных толчков, произошедших 30 июля, по разным оценкам, достигала 8,8 балла. В регионе повреждены здания, подтоплены территории, суда оказались сорваны с причалов. Это было сильнейшее землетрясение на Камчатке с 1952 года.

Не меньше пострадали и Курильские острова: сила сейсмических колебаний там составила 7,9 балла.

На Камчатке, в Елизовском районе, было зафиксировано цунами — волна достигала четырех метров в высоту. Предупреждение о возможном цунами было объявлено по всей Камчатке, на Курильских островах, а также на восточном побережье Японии, в американских штатах Аляска, Калифорния и Орегон.

Ранее сообщалось, что квартира нижегородки в Тель-Авиве была разрушена во время ракетной атаки, нанесённой по Израилю.