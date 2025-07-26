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Культура и отдых

Госэкспертиза одобрила проект реставрации Дома Сиротина в Нижнем Новгороде

29 июля 2025 12:15  [93] Культура и отдых
Госэкспертиза одобрила проект реставрации Дома Сиротина в Нижнем Новгороде

Фото: Мария Орлова

Проект реставрации и приспособления под современное использование Дома М.Н. Сиротина, построенного в 1910 году, успешно прошёл государственную экспертизу. Информация опубликована в ЕГРЗ.

Экспертизу провело управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий Нижегородской области.

Заказчиком выступила автономная некоммерческая организация "Агентство по сохранению и развитию объектов исторической среды Нижегородской области". Проектную документацию подготовили сразу несколько организаций, среди которых ООО "Велес НН", ООО "Истоки", ООО "ПроектРИСК" и ООО фирма "Альфа-НН".

Здание на улице Славянской, 3 в Нижнем Новгороде имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Сообщалось, что в обновлённом здании планируется открыть кондитерскую.

Ранее проект дважды получал отрицательное заключение: в августе 2024 года и феврале 2025-го. 

Сообщалось также, что флигель усадьбы Гусевых на Славянской улице отреставрируют до 2028 года. Также мы рассказывали, что историческое здание в квартале церкви Трёх Святителей, где находится и Дом Сиротина, привели в порядок

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Теги:
ОКН Реконструкция Реставрация
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