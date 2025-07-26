Почему машинисты нижегородского метро не ждут опаздывающих пассажиров

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Нижегородцы нередко возмущаются, когда двери поезда метро закрываются буквально у них перед носом. Кажется, что машинист видит бегущего к вагону человека, но все равно не открывает двери. Почему так происходит — объяснили специалисты в телеграм-канале "МетроНН".
Как оказалось, машинист не обязан дожидаться опоздавших, даже если замечает их в зеркало заднего вида или через лобовое стекло. У каждого поезда есть четкий график движения, и любые отклонения от него могут привести к сбоям на всей линии.
Кроме того, в правилах метрополитена четко прописано, что после объявления "Осторожно, двери закрываются!" заходить в вагон уже нельзя. Это касается всех без исключения — даже тех, кто буквально в шаге от двери.
По инструкции машинист обязан обеспечить безопасную высадку людей на станции, но вот ждать всех, кто опаздывает, он не должен.
Ранее сообщалось, что в нижегородском метро отказываются от металлических жетонов.
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