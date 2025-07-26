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Экономика

Экономика Нижегородской области растёт пятый год подряд

31 июля 2025 15:05  [81] Экономика
Экономика Нижегородской области растёт пятый год подряд

Фото: Александр Воложанин

Валовой региональный продукт Нижегородской области демонстрирует устойчивый рост на протяжении пяти лет. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин, выступая с отчетом перед депутатами Законодательного собрания региона на заседании 31 июля 2025 года.

По словам главы региона, по сравнению с 2020 годом ВРП увеличился на 24%. Только в 2024 году его рост составил 3,3%, а объём инвестиций вырос почти на 2%.

"Экономическая стабильность — основа развития любой территории. Несмотря на внешние вызовы, экономика Нижегородской области продолжает расти. В этом году динамика также положительная: темпы превышают среднероссийские", — отметил Глеб Никитин.

За первые пять месяцев 2025 года ВРП региона увеличился на 2,4%, тогда как ВВП страны — на 1,5%. Индекс промышленного производства в Нижегородской области вырос на 5,3%, что значительно выше общероссийского показателя в 1,3%.

Основной вклад в рост экономики вносят предприятия, работающие в сфере оборонно-промышленного комплекса, импортозамещения и высоких технологий. Именно они помогают компенсировать снижение активности в ряде отраслей, вызванное высокими процентными ставками, сокращением программ льготного кредитования и изменениями рыночной конъюнктуры.

"Благодаря устойчивому росту экономических показателей мы смогли сформировать доходную часть бюджета, достаточную для выполнения всех социальных обязательств и реализации крупных инфраструктурных проектов. В конечном итоге наша цель — повышение качества жизни людей", — подчеркнул губернатор.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии 2025 года промышленный сектор Нижегородской области показал уверенный рост

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Теги:
Глеб Никитин Промышленность экономика
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