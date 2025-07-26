Участники автопробега БРИКС проедут через Нижегородскую область

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Международный автопробег (18+) БРИКС, стартующий 9 августа в Екатеринбурге и завершающийся 15 августа в Москве, пройдет через Нижегородскую область. Об этом сообщается на официальном сайте проекта.
Маршрут автопробега проложен по новой платной федеральной трассе М-12 "Восток", соединяющей Екатеринбург и Москву. Общая протяженность пути составит около 2300 километров. Колонна участников проедет через 11 российских регионов. 12 августа делегаты заедут и в Нижегородскую область.
В состав автоколонны войдут делегаты из 20 стран, среди которых Бразилия, Индия, Куба, Беларусь, Таиланд, Турция, Китай, Иран, ЮАР и другие.
Целью автопробега является ознакомление с транспортной инфраструктурой России и культурным наследием регионов. В каждом из них запланированы деловые и культурные мероприятия при участии местных властей и партнеров проекта.
Ранее сообщалось, что нижегородский экс-боец смешанных единоборств Олег Тактаров совершил символический автопробег на ретроавтомобиле, приуроченный к 30-летию победы в турнире UFC "Битва титанов".
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