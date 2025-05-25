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Общество

Global Fact-checking Network запускает бесплатные курсы для борьбы с фейками

20 июня 2025 18:00  [94] Общество
Global Fact-checking Network запускает бесплатные курсы для борьбы с фейками

Международная ассоциация по фактчекингу Global Fact-checking Network (GFCN) представила новый образовательный ресурс — бесплатный раздел на своем официальном сайте, где любой желающий может получить знания в области критического мышления и проверки информации.

Платформа уже содержит видеолекции и текстовые материалы, охватывающие широкий спектр тем: от базовых принципов оценки достоверности источников до продвинутых методов OSINT — анализа геолокации, изображений и видео. Также в курс включены модули, посвященные особенностям фактчекинга в условиях военных конфликтов.

Контент подготовлен специалистами АНО "Диалог Регионы" при участии международных экспертов из Бразилии, Португалии, стран ЕС и БРИКС+. Презентация проекта состоялась в рамках дискуссии "Борьба с фейками. Формирование глобальной инфраструктуры и консолидация усилий" на Петербургском международном экономическом форуме - 2025.

По мнению участников сессии, дезинформация сегодня превратилась из инструмента манипуляции в полноценное оружие информационной войны. Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, современные технологии позволяют создавать фейки буквально "на телефоне", и даже такие детали, как отсутствие даты публикации, способны вызвать серьезные последствия на международной арене.

"Если раньше за дезинформационной кампанией стояли бюджеты и стратегии, то теперь разрушительный эффект может быть достигнут минимальными средствами", — подчеркнула Захарова.

По данным АНО "Диалог Регионы", в 2025 году в России было зафиксировано более 1800 уникальных фейков — это рекордный показатель за весь период наблюдений. Однако общее количество их копий сократилось до 2,39 миллиона, что на 1,6 раза меньше, чем в 2024 году, и в 2,4 раза меньше, чем в 2023-м. Это свидетельствует о росте эффективности работы по борьбе с дезинформацией.

В Нижегородской области количество уникальных фейков за 2025 год достигло 11 единиц, копий — 2,6 тыс. 

Генеральный директор АНО "Диалог" и президент GFCN Владимир Табак отметил, что даже профессионалы часто не обладают достаточными знаниями в области фактчекинга. "Мы видим огромный интерес к теме, и это вдохновляет. Развитие технологий и рост объема информации привели к трансформации профессии, поэтому мы запускаем бесплатные курсы, чтобы восполнить дефицит знаний", — пояснил он.

Заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая назвала дезинформацию "информационным терроризмом" и подчеркнула необходимость создания международной системы реагирования, способной оперативно опровергать опасные вбросы.

"Некоторые фейки представляют собой цивилизационную угрозу и могут дестабилизировать глобальную безопасность. Здесь не обойтись без скоординированных усилий журналистского сообщества", — заявила Яровая.

О деградации журналистских стандартов в Европе рассказала бывший министр иностранных дел Австрии, ныне руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль. По её словам, попытки ЮНЕСКО создать конвенцию по борьбе с дезинформацией ещё в 1970-х годах не увенчались успехом из-за сопротивления влиятельных игроков.

"Журналистика превратилась в инструмент коммуникации. Мы больше не видим независимых изданий, которые действительно занимаются журналистским расследованием. Это уже не та профессия, которой мы когда-то гордились", — отметила Кнайсль.

Бразильский журналист и геополитик Пепе Эскобар заявил, что современная система международных отношений функционирует как "машина фейков", и подчеркнул необходимость институционализировать инициативу GFCN. "Сегодня идет геноцид, но западные СМИ отрицают даже его существование. Брюссель — это фабрика фейков, и бороться с ней можно только через такие проекты, как GFCN", — сказал он.

Кроме того, Владимир Табак сообщил, что АНО "Диалог" подала апелляцию в суд США по поводу доменного имени сайта www.waronfakes.com. Ранее окружной суд Пенсильвании отказал в иске, сославшись на санкционные ограничения. Однако, по словам Табака, это решение противоречит практике: множество компаний, находящихся под санкциями, продолжают владеть доменами в зоне .com. Апелляция, по его мнению, имеет высокие шансы на удовлетворение.

Таким образом, запуск образовательной платформы GFCN и международное сотрудничество в сфере медиаграмотности становятся важным шагом в борьбе с глобальной дезинформацией и укреплении информационной безопасности.

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Теги:
Технологии Фейк
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