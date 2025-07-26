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Экономика

Доходы Нижегородской области от КРТ достигли 1 млрд рублей за два года

31 июля 2025 12:45  [110] Экономика
Доходы Нижегородской области от КРТ достигли 1 млрд рублей за два года

Фото: Олег Булыгин

В первом полугодии 2025 года в бюджет Нижегородской области поступило почти 500 млн рублей от реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин, представляя отчет о работе регионального правительства за 2024 год на заседании Законодательного собрания.

По словам главы региона, в 2023–2024 годах общий доход областного бюджета от реализации КРТ-проектов через торги составил около 1 млрд рублей.

"Сегодня в разной степени проработки и реализации в регионе находятся порядка 50 КРТ-площадок, из них 35 уже одобрены штабом по градостроительной политике. Только по согласованным участкам планируется ускоренное расселение более 100 тысяч квадратных метров аварийного и ветхого жилья, а также строительство 27 детских садов и шести школ за счет инвесторов. Раньше такого масштаба не было", — отметил Никитин.

Он подчеркнул, что механизмы КРТ позволяют выстроить эффективное взаимодействие между застройщиками и государством, при котором интересы всех участников сбалансированы.

Говоря о развитии инфраструктуры в целом, губернатор отметил, что регион активно использует все доступные инструменты для повышения качества жизни. Так, в 2024 году на крупные инфраструктурные проекты было направлено почти 24 млрд рублей. В 2025 году по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" запланировано финансирование в размере 30 млрд рублей.

В числе реализуемых направлений — продление линии метро, развитие южных территорий Нижнего Новгорода для жилищного строительства, строительство дублера проспекта Гагарина с новым мостом через Оку, реконструкция исторического центра и благоустройство Черниговской набережной.

Кроме того, Глеб Никитин доложил, что по итогам 2024 года в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в нормативное состояние приведено 600 км автодорог региона. С 2023 года для обновления транспорта приобретено 462 автобуса, 102 трамвая, 120 электробусов и 53 зарядные станции. Параллельно идет замена изношенных трамвайных путей.
Также весной 2025 года была модернизирована канатная дорога Нижний Новгород — Бор: количество кабин увеличено с 28 до 56, чтобы учесть растущий пассажиропоток.

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Теги:
Глеб Никитин Доходы КРТ
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