Сотрудников "Теплоэнерго" осудили за халатность, из-за которой погиб человек Происшествия

Фото: СУ СК по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде суд признал виновными заместителя гендиректора, главного инженера и мастера участка АО "Теплоэнерго". Их обвинили в халатности, которая стоила нижегородцу жизни, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Трагедия произошла ночью 13 апреля 2022 года на улице Чехова в Московском районе. Там прорвало трубопровод с горячей водой. Из-за подмытия грунта образовалась большая яма, в которую упал проезжавший мимо велосипедист. Мужчина получил тяжелые ожоги и скончался в больнице.

Как выяснило следствие, сотрудники "Теплоэнерго" не организовали должный контроль за состоянием тепловых сетей. Выявить существующие повреждения трубопровода не удалось из-за халатного отношения к служебным обязанностям.

Суд назначил каждому из них по году и 6 месяцам принудительных работ. Из зарплаты осужденных будут удерживать 10 % в пользу государства.

Кроме того, ближайшие два года они не смогут работать в сфере эксплуатации тепловых сетей и установок.

Ранее сообщалось, что экс-главе Советского района Нижнего Новгорода Владимиру Исаеву отменили приговор.