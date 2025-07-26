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Происшествия

Сотрудников "Теплоэнерго" осудили за халатность, из-за которой погиб человек

31 июля 2025 14:06  [114] Происшествия
Сотрудников Теплоэнерго осудили за халатность, из-за которой погиб человек

Фото: СУ СК по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде суд признал виновными заместителя гендиректора, главного инженера и мастера участка АО "Теплоэнерго". Их обвинили в халатности, которая стоила нижегородцу жизни, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Трагедия произошла ночью 13 апреля 2022 года на улице Чехова в Московском районе. Там прорвало трубопровод с горячей водой. Из-за подмытия грунта образовалась большая яма, в которую упал проезжавший мимо велосипедист. Мужчина получил тяжелые ожоги и скончался в больнице.

Как выяснило следствие, сотрудники "Теплоэнерго" не организовали должный контроль за состоянием тепловых сетей. Выявить существующие повреждения трубопровода не удалось из-за халатного отношения к служебным обязанностям.

Суд назначил каждому из них по году и 6 месяцам принудительных работ. Из зарплаты осужденных будут удерживать 10 % в пользу государства.

Кроме того, ближайшие два года они не смогут работать в сфере эксплуатации тепловых сетей и установок.

Ранее сообщалось, что экс-главе Советского района Нижнего Новгорода Владимиру Исаеву отменили приговор.

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Теги:
Суд Теплоэнерго Уголовное дело
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