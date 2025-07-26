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Общество

Генподрядчик заплатит штраф за нарушение сроков строительства метро в Сормове

30 июля 2025 13:49  [109] Общество
Генподрядчик заплатит штраф за нарушение сроков строительства метро в Сормове

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Группа компаний "Моспроект-3" и муниципальное казённое учреждение "ГУММиД" урегулируют возникшие разногласия по строительству метро в Сормове в правовом порядке. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в ГК "Моспроект-3" и МКУ "ГУММиД".

Обе стороны подтвердили, что действуют в рамках законодательства и уже направили друг другу все необходимые документы.

В заявлении уточняется, что часть претензий, выдвинутых заказчиком, будет оплачена подрядчиком после проведения всех необходимых уточнений. Сейчас стороны активно работают над согласованием условий, касающихся как самого штрафного взыскания, так и порядка и сроков его уплаты.

Отмечается, что, несмотря на возникшие разногласия, "Моспроект-3" и "ГУММиД" подчеркивают заинтересованность в продолжении сотрудничества. Компании намерены реализовать проект по строительству новых станций метро в Нижнем Новгороде, соблюдая взаимные обязательства, предусмотренные контрактом.

Ранее нижегородские власти предъявили претензии компании "Моспроект-3", выступающей генеральным подрядчиком по строительству станции метро "Сормовская". Также сообщалось о сложностях, возникших при строительстве метро.

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Теги:
Метро Строительство Суд
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