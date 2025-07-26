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Происшествия

Бывшему главе Советского района Владимиру Исаеву отменили приговор

29 июля 2025 13:14  [91] Происшествия
Бывшему главе Советского района Владимиру Исаеву отменили приговор

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Судебная коллегия по уголовным делам Нижегородского областного суда отменила приговор, ранее вынесенный Советским районным судом в отношении Владимира Исаева. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе облсуда.

Решение принято в связи с существенными нарушениями уголовно-процессуального закона, допущенными судом первой инстанции, в частности, нарушением права Исаева на защиту.

Уголовное дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд — Советский районный суд Нижнего Новгорода — но в ином составе судебного разбирательства.

Напомним, Владимир Исаев занимал пост главы Советского района с января 2017 года до июня 2020 года, когда он ушёл с должности по собственному желанию. В августе 2020 года в отношении него возбудили уголовное дело, расследование которого завершилось в апреле 2022 года.

По версии следствия, с 2018 по 2020 год Исаев через посредников получил взятки на сумму свыше 1 млн рублей за покровительство владельцам нестационарных торговых объектов (НТО). 

В мае 2025 года Советский районный суд признал Исаева виновным в получении взяток и превышении должностных полномочий. Ему было назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также восьмилетний запрет на занятие должностей в органах местного самоуправления. Кроме того, с осуждённого решено взыскать сумму взятки — 1 млн 82 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что уроженец Нижнего Новгорода, бывший губернатор Тамбовской области Максим Егоров задержан за взятки

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Теги:
Взятки Приговор Суд
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