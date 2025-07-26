Переход нижегородских школ в МАХ с 1 сентября глазами экспертов Общество

Министр образования Нижегородской области Михаил Пучков сообщил, что в сентябре этого года нижегородские школы начнут работать в "МАХ". В настоящий момент заканчивается процесс интеграции нового отечественного мессенджера с образовательным сервисом "Сферум", который был внедрен в школьный образовательный процесс в прошлом году. Руководитель регионального минобра подчеркнул, что эта новация обусловлена принятым ФЗ № 156-ФЗ от 24.06.2025 "О создании многофункционального сервиса обмена информацией и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и Распоряжением правительства РФ № 1880-р от 12 июля 2025 года, которым платформа МАХ утверждена в качестве национального мессенджера.

Предполагается, что коллаборация MAX и "Сферум" повысит удобство и эффективность взаимодействия между школами, учениками и родителями. В новой версии образовательной платформы появятся дополнительные возможности, среди которых — сервис для упрощённого сбора документов, поддержка цифровой подписи и пр. Мы попросили экспертов прокомментировать очередной этап цифровизации отечественного образования и дать оценку процессам стандартизации коммуникативных инструментов в России.

Семенов Евгений, зампред Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, политолог, кандидат политических наук, доцент:

"Десятилетия эйфории рентной экономики, когда казалось, что богатейшие отечественные недра позволят нам покупать качество жизни, как в Эмиратах, остались позади. Отрезвление пришло поздно, но вместе с ним явилось понимание того, что автаркическая советская модель народного хозяйства, пусть и проигрывала конкурентную борьбу, но все же какую-то альтернативу, обеспечивающую устойчивость государства, предлагала. Сегодня, после десятилетия санкционного давления, даже ставить вопрос о том, что предпочесть – свое, или чужое – нелепо. Принцип технологического суверенитета положен сегодня в основу государственной политики, и стратегически здесь все верно. Отечественная коммуникативная платформа MAX нужна нам для того, чтобы навсегда исключить так называемые "эффект ZOOM", который, руководствуясь политическими мотивами, захлопнул перед нашим носом незыблемую, как нам казалось, лавочку рынка. Что же касается определенного количества недоработок и невысокой (пока) легитимности нового мессенджера, то это, будем надеяться, – издержки роста. Иногда из гадких утят вырастают прекрасные русские лебеди. Дуров (да не тот который Telegram, а тот, который дрессировщик), не даст соврать.

Андрей Чугунов, журналист:

"Перевод нижегородских школ на национальный мессенджер МАХ – шаг, заслуживающий внимания. Цель, как водится, заявлена амбициозная: повышение уровня взаимодействия и обмена информацией между всеми участниками образовательного процесса – преподавателями, учениками и родителями. С одной стороны, идея централизованной платформы для школьной коммуникации выглядит логичной и перспективной. Традиционные каналы – бумажные объявления, родительские собрания, электронные дневники – зачастую не справляются с потоком информации и скоростью, требуемой в динамичном мире. МАХ, как национальный продукт, потенциально может предложить унифицированное решение, которое упростит жизнь всем. А вообще-то окончательной победой МАХа над остальными мессенджерами станет момент, когда в него "переедут" пресловутые родительские чаты".

Никита Костоправкин, эксперт Агентства стратегических инициатив по социальным проектам:

"Если данный сервис будет хорошей и надежной экосистемой, как госуслуги, то это отлично. Однако, как полагается… необходимо сразу сделать качественный продукт, чтобы он не подвисал, был доступен и понятен для использования. Если это будет как попытки замены одной из запрещенной в РФ соцсети, то ей по сей день пока нет качественного аналога, а все альтернативы ну очень большую печаль вызывают. Короче говоря: идея супер, главное, чтобы исполнение было также на уровне, а не для галочки".

Елена Мозгунова, историк, канд. полит. н., доцент Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС:

"Начало СВО, последовавшие санкции и уход западных компаний обнажили одно из проблемных полей суверенности России. Три последующих года выстраивание своей технологической независимости стало приоритетным направлением внутренней политики. Запуск мессенджера МАХ, выпущенного компанией VK, рассматриваю как шаг к повышению информационной безопасности российской цифровой среды и реализацию стратегического курса на импортозамещение. Да, есть определённые неудобства, связанные с применением нового цифрового продукта. Однако без проб и ошибок невозможно получить качественный и эффективный продукт. В целом, внедрение МАХ - закономерное продолжение курса на цифровую трансформацию образования, а использование отечественных платформ минимизирует зависимость от иностранных ресурсов".

Андрей Самсонов, научный сотрудник Приволжского филиала ФНИСЦ РАН, старший научный сотрудник АНО "Научно-исследовательский Институт проблем социального управления":

"Цифровые инструменты чрезвычайно удобны и стали обыденной средой выполнения самых разнообразных задач. Одновременно выяснилось, что это и чрезвычайно простой, быстрый и эффективный инструмент для нанесения самого разнообразного ущерба - от финансового мошенничества и до банального распространения слухов, ложной информации и т.п. В результате перевод всей государственной и муниципальной инфраструктуры на обслуживание через государственные цифровые сервисы и платформы оказался недостаточен. Возникла необходимость в государственном мессенджере, которым и стал МАХ. Возможно, в ближайшее время появятся и другие государственные ИТ-продукты. Есть прекрасный пример, где конкуренция также отсутствует, а многие комплектующие производятся единственным поставщиком - атомная промышленность. При этом на качество и соблюдение требований безопасности никто не жалуется. Собственно, взявшись за активное продвижение государственных продуктов и услуг в цифровой сфере, государство должно осознавать не только насущную потребность в этом, но и полноту ответственности".

Материал подготовлен в рамках совместного проекта НИА "Нижний Новгород" и федерального "Экспертного клуба".