Археологи нашли зуб мамонта в центре Нижнего Новгорода Культура и отдых

Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

Археологи нашли коренной зуб молодого шерстистого мамонта в Почаинском овраге. Уникальная находка была сделана на глубине около двух метров от современной поверхности, ближе к улице Рождественской. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Нижегородской области.

"Исследования показывают, что мамонты действительно обитали на Средней Волге, они начали исчезать примерно 11 тысяч лет назад", - написал глава региона.

Никитин подчеркнул, что это не первая подобная находка в регионе. Так в 30-е годы прошлого столетия возле подножия кремля в Нижнем Новгороде были откопаны остатки черепа мамонта с двумя верхними коренными зубами.

Напомним, что в Почаинском овраге ведутся масштабные работы - там появится террасный парк. В частности, подрядчик занимается обустройством пешеходного тоннеля. А еще в Почаинском овраге делают новый мост вместо снесенного аварийного.

Ранее сообщалось, что археологи нашли несколько артефактов XIX века при строительстве метро в Нижнем Новгороде. Также мы рассказывали, как проходят археологические раскопки муромского захоронения в Вачском районе Нижегородской области.