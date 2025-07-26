Археологи нашли зуб мамонта в центре Нижнего Новгорода

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Археологи нашли коренной зуб молодого шерстистого мамонта в Почаинском овраге. Уникальная находка была сделана на глубине около двух метров от современной поверхности, ближе к улице Рождественской. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Нижегородской области.
"Исследования показывают, что мамонты действительно обитали на Средней Волге, они начали исчезать примерно 11 тысяч лет назад", - написал глава региона.
Никитин подчеркнул, что это не первая подобная находка в регионе. Так в 30-е годы прошлого столетия возле подножия кремля в Нижнем Новгороде были откопаны остатки черепа мамонта с двумя верхними коренными зубами.
Напомним, что в Почаинском овраге ведутся масштабные работы - там появится террасный парк. В частности, подрядчик занимается обустройством пешеходного тоннеля. А еще в Почаинском овраге делают новый мост вместо снесенного аварийного.
Ранее сообщалось, что археологи нашли несколько артефактов XIX века при строительстве метро в Нижнем Новгороде. Также мы рассказывали, как проходят археологические раскопки муромского захоронения в Вачском районе Нижегородской области.
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