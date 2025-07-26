Мишустин поручил оценить перспективы льготной аренды жилья для молодых семей Политика

Правительство РФ поручило Минфину, Минстрою и госкорпорации "ДОМ.РФ" проработать инициативы Совета Федерации, направленные на повышение доступности жилья. Соответствующее задание дало правительство по итогам встречи премьер-министра Михаила Мишустина с членами верхней палаты парламента.

Отдельное внимание ведомства должны уделить проработке возможности расширения программ льготной аренды для молодых семей.

Кроме того, министерствам и "ДОМ.РФ" предстоит рассмотреть предложения по улучшению механизма предоставления ипотечных займов.

Срок подготовки совместного доклада установлен до 1 ноября.

Напомним, что в Нижегородской области реализуется программа по повышению рождаемости и поддержке семей с детьми.

Также эксперт объяснил, что ждет нижегородский рынок ипотечного кредитования после снижения ставки ЦБ.