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Политика

Мишустин поручил оценить перспективы льготной аренды жилья для молодых семей

02 августа 2025 14:25  [63] Политика
Мишустин поручил оценить перспективы льготной аренды жилья для молодых семей

Правительство РФ поручило Минфину, Минстрою и госкорпорации "ДОМ.РФ" проработать инициативы Совета Федерации, направленные на повышение доступности жилья. Соответствующее задание дало правительство по итогам встречи премьер-министра Михаила Мишустина с членами верхней палаты парламента.

Отдельное внимание ведомства должны уделить проработке возможности расширения программ льготной аренды для молодых семей.

Кроме того, министерствам и "ДОМ.РФ" предстоит рассмотреть предложения по улучшению механизма предоставления ипотечных займов.

Срок подготовки совместного доклада установлен до 1 ноября.

Напомним, что в Нижегородской области реализуется программа по повышению рождаемости и поддержке семей с детьми. 

Также эксперт объяснил, что ждет нижегородский рынок ипотечного кредитования после снижения ставки ЦБ. 

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Теги:
Жилье Михаил Мишустин Семья
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