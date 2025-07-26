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Происшествия

Неизвестные обстреляли припаркованную машину в Нижнем Новгороде

02 августа 2025 10:11  [1] Происшествия
Неизвестные обстреляли припаркованную машину в Нижнем Новгороде

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода неизвестные открыли стрельбу по автомобилю из пневматического оружия. Об этом сообщил Telegram-канал "Новости Нижнего Новгорода и Области".

Инцидент произошел в темное время суток на улице Прыгунова. По имеющимся данным, к припаркованной машине подъехали двое мужчин на мотоцикле.

Один из нападавших был в мотошлеме, второй натянул на голову капюшон. После этого он несколько раз выстрелил по стеклам автомобиля Lada XRay.

Все действия попали в объектив камеры видеонаблюдения.

В результате обстрела у машины были выбиты три стекла.

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Теги:
Автозаводский район Стрельба Хулиганство
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