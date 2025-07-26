Глава Следкома поручил завести дело о нападении собаки на ребенка в Кстове

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения безнадзорной собаки на ребенка в деревне Зелецино Кстовского района.
По имеющейся информации, животное укусило ребенка за руку. Со слов очевидцев, собака уже не в первый раз проявляет агрессию в отношении местных жителей.
В региональном управлении Следкома проводится процессуальная проверка. Бастрыкин велел завести дело, а после отчитаться о ходе и результатах расследования.
Ход исполнения поручения будет контролироваться центральным аппаратом Следственного комитета.
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