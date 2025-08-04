Улицу Рождественскую украсили историческим граффити — фото

Фото:
На Рождественской улице прямо за Строгановской церковью появилось новое граффити, посвященное жизни Нижнего Новгорода на рубеже XIX-XX веков. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.
Работа выполнена командой нижегородских художников и стала продолжением серии уличных росписей, рассказывающих о прошлом города.
На стене изображены сцены повседневной жизни дореволюционного Нижнего: по мостовой едут конные повозки, в лавках идет торговля, на улицах горожане ведут оживленные беседы, а дети рабочих бегают друг к другу в гости.
Для усиления ощущения старины авторы использовали оттенки сепии — от почти белого до темно-коричневого. Благодаря этому граффити органично вписалось в архитектурную среду и стало частью исторического облика улицы.
Как отметил глава города, сюжет росписи гармонично дополняет атмосферу Рождественской и перекликается с аналогичным арт-объектом, созданным художниками на Зеленском съезде в прошлом году.
Ранее сообщалось, что интерактивный памятник великому изобретателю Ивану Кулибину появился в Нижнем Новгороде.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+