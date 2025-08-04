Новое военное училище появится в Нижегородской области
Личный кабинет на сайте ФНС завели почти 100 тысяч нижегородцев
Красивые даты для свадьбы в 2026 году назвали в нижегородском ЗАГСе
Индекс промпроизводства достиг 103,3% в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
04 августа 2025 14:39  [46] Улицу Рождественскую украсили историческим граффити — фото
04 августа 2025 13:00  [163] Интерактивный памятник Ивану Кулибину установили в Нижнем Новгороде
01 августа 2025 18:39  [659] Проект строительства гостиницы на Большой Покровской прошел экспертизу
01 августа 2025 15:50  [778] Четыре экотропы появятся в нацпарке "Нижегородское Поволжье"
01 августа 2025 13:58  [523] Испанский велопутешественник заехал в Нижегородскую область по пути во Владивосток
01 августа 2025 13:08  [503] Топ-6 самых кинематографичных локаций Нижнего Новгорода в кино
01 августа 2025 10:49  [494] Археологи нашли зуб мамонта в центре Нижнего Новгорода
31 июля 2025 13:37  [436] Проект реконструкции исторической чайной на Кожевенной прошел госэкспертизу
31 июля 2025 09:00  [512] Фестиваль "Музыка балконов" переместится в Санкт-Петербург
30 июля 2025 19:19  [616] Арт-объект в виде буквы "А" украсил нижегородскую Стрелку
Культура и отдых

Улицу Рождественскую украсили историческим граффити — фото

04 августа 2025 14:39  [46] Культура и отдых
Улицу Рождественскую украсили историческим граффити — фото

Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

На Рождественской улице прямо за Строгановской церковью появилось новое граффити, посвященное жизни Нижнего Новгорода на рубеже XIX-XX веков. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

Работа выполнена командой нижегородских художников и стала продолжением серии уличных росписей, рассказывающих о прошлом города.

На стене изображены сцены повседневной жизни дореволюционного Нижнего: по мостовой едут конные повозки, в лавках идет торговля, на улицах горожане ведут оживленные беседы, а дети рабочих бегают друг к другу в гости.

Для усиления ощущения старины авторы использовали оттенки сепии — от почти белого до темно-коричневого. Благодаря этому граффити органично вписалось в архитектурную среду и стало частью исторического облика улицы.

Как отметил глава города, сюжет росписи гармонично дополняет атмосферу Рождественской и перекликается с аналогичным арт-объектом, созданным художниками на Зеленском съезде в прошлом году.

Ранее сообщалось, что интерактивный памятник великому изобретателю Ивану Кулибину появился в Нижнем Новгороде.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
граффити Искусство История
Поделиться:
Новости по теме
30 июля 2025 19:19  [616] Арт-объект в виде буквы "А" украсил нижегородскую Стрелку
28 июля 2025 12:48  [543] Арт-объект "Беляна" открыли в честь 247-летия Ветлуги
17 июля 2025 12:22  [570] Граффити на Канавинском мосту в Нижнем Новгороде обойдется в миллион рублей
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Первый Кубок мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу: самые яркие фото
04 августа 2025 10:21Первый Кубок мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных