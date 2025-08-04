Улицу Рождественскую украсили историческим граффити — фото Культура и отдых

Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

На Рождественской улице прямо за Строгановской церковью появилось новое граффити, посвященное жизни Нижнего Новгорода на рубеже XIX-XX веков. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

Работа выполнена командой нижегородских художников и стала продолжением серии уличных росписей, рассказывающих о прошлом города.

На стене изображены сцены повседневной жизни дореволюционного Нижнего: по мостовой едут конные повозки, в лавках идет торговля, на улицах горожане ведут оживленные беседы, а дети рабочих бегают друг к другу в гости.

Для усиления ощущения старины авторы использовали оттенки сепии — от почти белого до темно-коричневого. Благодаря этому граффити органично вписалось в архитектурную среду и стало частью исторического облика улицы.

Как отметил глава города, сюжет росписи гармонично дополняет атмосферу Рождественской и перекликается с аналогичным арт-объектом, созданным художниками на Зеленском съезде в прошлом году.

Ранее сообщалось, что интерактивный памятник великому изобретателю Ивану Кулибину появился в Нижнем Новгороде.