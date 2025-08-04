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Культура и отдых

Интерактивный памятник Ивану Кулибину установили в Нижнем Новгороде

04 августа 2025 13:00  [83] Культура и отдых
Интерактивный памятник Ивану Кулибину установили в Нижнем Новгороде

Фото: Дмитрий Четыре

В Нижнем Новгороде появился необычный памятник великому изобретателю Ивану Кулибину. Скульптуру установили в сквере на Ильинской горе, в Крутом переулке — именно там когда-то находилась усадьба семьи Кулибиных. Об этом сообщает АНО "Центр 800".

По словам заместителя губернатора Нижегородской области Олега Берковича, новый памятник — напоминание о том, что Нижний всегда был и остается городом новаторов.

Скульптурная композиция выполнена в современной абстрактной манере, но создана на основе реальных чертежей Кулибина. Инженерные идеи изобретателя легли в основу необычного арт-объекта, который не просто можно рассматривать, но и приводить в движение.

Конструкция стоит на металлическом основании, закрепленном на винтовых сваях. К верхней части прикреплены подвижные элементы — механический мобиль, который зрители могут раскачать с помощью специального рычага. Внутри — шестеренки, оси и шатуны, образующие сложную подвижную систему. При движении элементы меняют форму композиции.

Материалы подобраны с учетом уличной среды. Основание сделано из оцинкованной стальной трубы, а подвижные части — из окрашенного алюминия толщиной четыре миллиметра.

Авторами проекта стали скульптор Константин Александров и архитектор Дмитрий Александров. Заказчиком выступила АНО "Центр 800". Общая стоимость работ составила 10 млн рублей.

Проект реализован при участии Института развития городской среды Нижегородской области. Команда института курировала художественную концепцию и помогала с оформлением пространства.

Благоустройство территории вокруг памятника продолжится в августе. Здесь появятся удобные подходы, информационные стенды и новое освещение.

Ранее сообщалось, что арт-объект букву "А" установили на Стрелке в Нижнем Новгороде. Она является частью культурного проекта "Городская азбука". 

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Теги:
Искусство Памятники
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