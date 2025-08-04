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Происшествия

Водитель влетел в забор в Новопокровском под Нижним Новгородом

04 августа 2025 19:13  [59] Происшествия
Водитель влетел в забор в Новопокровском под Нижним Новгородом

В деревне Новопокровское Нижегородской области водитель легкового автомобиля врезался в забор частного дома, а затем попытался скрыться с места происшествия. Инцидент произошёл вечером 3 августа 2025 года около 19:00.

На место аварии оперативно прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Правонарушитель — 50-летний мужчина — попытался убежать, но был задержан полицейскими. Его доставили в отдел полиции № 7 Управления МВД России по Нижнему Новгороду.

В отношении мужчины составлены административные протоколы. Один — за неповиновение законному требованию сотрудника полиции, второй — за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, что в Павловском районе Нижегородской области нетрезвый водитель снёс забор частного дома: возбуждено уголовное дело. А в Нижнем Новгороде BMW врезался в фасад административного здания на Нижневолжской набережной.

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Теги:
Госавтоинспекция ДТП Пьяный водитель
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