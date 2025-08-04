Полиция задержала виновника смертельного ДТП в Московском районе Происшествия

Фото: ГАИ по Нижегородской области

Смертельное ДТП, которое произошло на 6 км автодороги "Красный мыс — Гнилицкие дворики" в Московском районе Нижнего Новгорода, закончилось уголовным делом. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, виновник аварии задержан.

Установлено, что 50-летний водитель "Лады Ларгус" выскочил на встречку и врезался в "ВАЗ". А когда понял, что натворил, скрылся с места ДТП. На следующий день его поймали.

В результате погиб 33-летний пассажир ВАЗа, а водитель (43 года) и еще один пассажир (27 лет) получили телесные повреждения.

По факту ДТП расследуется уголовное дело. Фигуранту предъявлено обвинение. Сейчас он находится в СИЗО. За смертельное ДТП ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Сообщалось также о смертельном ДТП в Дзержинске. Там погиб один человек и пострадали еще три.