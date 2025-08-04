Полиция задержала виновника смертельного ДТП в Московском районе

Фото:
Смертельное ДТП, которое произошло на 6 км автодороги "Красный мыс — Гнилицкие дворики" в Московском районе Нижнего Новгорода, закончилось уголовным делом. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, виновник аварии задержан.
Установлено, что 50-летний водитель "Лады Ларгус" выскочил на встречку и врезался в "ВАЗ". А когда понял, что натворил, скрылся с места ДТП. На следующий день его поймали.
В результате погиб 33-летний пассажир ВАЗа, а водитель (43 года) и еще один пассажир (27 лет) получили телесные повреждения.
По факту ДТП расследуется уголовное дело. Фигуранту предъявлено обвинение. Сейчас он находится в СИЗО. За смертельное ДТП ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Сообщалось также о смертельном ДТП в Дзержинске. Там погиб один человек и пострадали еще три.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+