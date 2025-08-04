"Торпедо" снизит минимальную стоимость билетов на матчи до 400 рублей Спорт

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Минимальная цена билета на матч нижегородского хоккейного клуба "Торпедо" составит 400 рублей. Об этом сообщил генеральный директор клуба Евгений Забуга в рамках прямого эфира 4 августа, который смотрел корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Напомним, с января 2025 года клуб перешел на систему динамического ценообразования. Такая мера должна была помочь в борьбе с перекупщиками, однако оказалась не совсем эффективна. Система автоматически учитывает уровень спроса, популярность соперника, турнирное положение команд, дни проведения игр и другие факторы. В начале продаж – самая высокая цена, по мере снижения спроса стоимость становится меньше.

Минимальная цена билета на матчи регулярного чемпионата порой достигала более двух тысяч рублей, что выше, чем у столичных клубов. Такая стоимость обуславливалась огромной популярностью "Торпедо" и высоким спросом на билеты. Из-за этого же высокого спроса проблема с перекупщиками, которым все равно удавалось приобретать билеты, осталась.

Как отметил Забуга, стоимость билетов на матчи на новой арене будет начинаться от 400 рублей из-за большей вместимости площадки.

Напомним, главная арена Ледового Дворца на Стрелке рассчитана на 12 тысяч человек. Скорее всего, динамическая система ценообразования будет действовать и на новой арене. Однако она не распространяется и не будет распространяться на абонементы. Поскольку переезд на Стрелку состоится не в начале сезона, то реализация абонементов в текущем сезоне будет происходить поэтапно. Сначала в продажу поступит 2500 абонементов, а затем еще 3000.

Ранее сообщалось, что Неделя Звезд Хоккея (6+) может состояться в Нижнем Новгороде в 2026 году.