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Спорт

Матч звезд КХЛ может пройти в Нижнем Новгороде

05 августа 2025 10:04  [109] Спорт
Матч звезд КХЛ может пройти в Нижнем Новгороде

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Неделя Звезд Хоккея (6+) может состояться в Нижнем Новгороде в 2026 году. Об этом сообщили председатель правления АНО ХК "Торпедо" Максим Гафуров и генеральный директор клуба Евгений Забуга в рамках прямого эфира 4 августа.

Неделя Звезд Хоккея — это ежегодный "праздник" Континентальной хоккейной лиги, где участвуют лучшие хоккеисты. В 2025 году он включал в себя Кубок Вызова Молодёжной хоккейной Лиги, мастер-шоу и непосредственно сам "Матч Звезд КХЛ".

Негласной традицией является проводить это мероприятие на новых аренах, а Нижний Новгород как раз с нетерпением ждет открытия Ледовой арены на Стрелке, на которую "Торпедо" должно переехать до конца 2025 года.

Забуга отметил, что проведение такого масштабного события, в первую очередь, вопрос экономический. Запланированы переговоры с лигой. Важно обсудить распределение расходов и детали.

Но делать какие-то заявления еще рано, добавил гендиректор "Торпедо", так как первоочередной задачей сейчас стоит переезд на новую арену. Уже после ее открытия будет обсуждение возможности проведения Недели Звезд Хоккея в Нижнем Новгороде. 

К слову, на данный момент готовность арены составляет 93%.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород рассматривается для проведения "Матча года" (6+) между звездами КХЛ и НХЛ в 2026 году.

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Теги:
Спорт ХК "Торпедо" Хоккей
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