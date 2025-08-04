Матч звезд КХЛ может пройти в Нижнем Новгороде Спорт

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Неделя Звезд Хоккея (6+) может состояться в Нижнем Новгороде в 2026 году. Об этом сообщили председатель правления АНО ХК "Торпедо" Максим Гафуров и генеральный директор клуба Евгений Забуга в рамках прямого эфира 4 августа.

Неделя Звезд Хоккея — это ежегодный "праздник" Континентальной хоккейной лиги, где участвуют лучшие хоккеисты. В 2025 году он включал в себя Кубок Вызова Молодёжной хоккейной Лиги, мастер-шоу и непосредственно сам "Матч Звезд КХЛ".

Негласной традицией является проводить это мероприятие на новых аренах, а Нижний Новгород как раз с нетерпением ждет открытия Ледовой арены на Стрелке, на которую "Торпедо" должно переехать до конца 2025 года.

Забуга отметил, что проведение такого масштабного события, в первую очередь, вопрос экономический. Запланированы переговоры с лигой. Важно обсудить распределение расходов и детали.

Но делать какие-то заявления еще рано, добавил гендиректор "Торпедо", так как первоочередной задачей сейчас стоит переезд на новую арену. Уже после ее открытия будет обсуждение возможности проведения Недели Звезд Хоккея в Нижнем Новгороде.

К слову, на данный момент готовность арены составляет 93%.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород рассматривается для проведения "Матча года" (6+) между звездами КХЛ и НХЛ в 2026 году.