ЦРТС назвал самые востребованные маршруты июля в Нижнем Новгороде

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В июле жители Нижнего Новгорода чаще всего выбирали для поездок по городу автобусы №45, 83 и 90. Эти маршруты оказались самыми загруженными среди всех автобусных направлений, сообщили в ЦРТС.
По данным оператора автоматизированной системы оплаты проезда ООО "Ситикард", в числе лидеров среди трамвайных маршрутов оказались трамваи № 6, 7 и 3. Они стали наиболее востребованными среди пассажиров электротранспорта.
Среди электробусов горожане отдали предпочтение маршрутам Э-12, Э-14 и Э-31. Популярными троллейбусными маршрутами стали № 10, 15 и 25.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде трамваи №18 возобновили движение с 4 августа, но ходят по измененному маршртуту.
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