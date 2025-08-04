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Общество

ЦРТС назвал самые востребованные маршруты июля в Нижнем Новгороде

05 августа 2025 14:56  [67] Общество
Названы самые популярные маршруты общественного транспорта в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

В июле жители Нижнего Новгорода чаще всего выбирали для поездок по городу автобусы №45, 83 и 90. Эти маршруты оказались самыми загруженными среди всех автобусных направлений, сообщили в ЦРТС.

По данным оператора автоматизированной системы оплаты проезда ООО "Ситикард", в числе лидеров среди трамвайных маршрутов оказались трамваи № 6, 7 и 3. Они стали наиболее востребованными среди пассажиров электротранспорта.

Среди электробусов горожане отдали предпочтение маршрутам Э-12, Э-14 и Э-31. Популярными троллейбусными маршрутами стали № 10, 15 и 25.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде трамваи №18 возобновили движение с 4 августа, но ходят по измененному маршртуту.

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Теги:
Общественный транспорт ЦРТС
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