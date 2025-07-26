Трамваи №18 возобновят движение в Нижнем Новгороде с 4 августа Общество

Нижегородские трамваи №18 вновь начнут курсировать со второй половины 4 августа, сообщили в ЦРТС.

Правда, ходить они будут не по привычной схеме: от депо №1 до улицы Маслякова через улицы Бекетова, Пушкина, площадь Лядова и Ильинку.

Напомним, что 18-й трамвай приостановил движение с середины июня из-за реконструкции трамвайных путей на Черном пруду. А с мая не ходят трамваи №2 и №27.

Сообщалось также о завершении перекладки путей на Октябрьской улице. Но трамвайное движение там пока не возобновили. Зато машины могут ездить в обоих направлениях.