Трамваи №18 возобновят движение в Нижнем Новгороде с 4 августа

Нижегородские трамваи №18 вновь начнут курсировать со второй половины 4 августа, сообщили в ЦРТС.
Правда, ходить они будут не по привычной схеме: от депо №1 до улицы Маслякова через улицы Бекетова, Пушкина, площадь Лядова и Ильинку.
Напомним, что 18-й трамвай приостановил движение с середины июня из-за реконструкции трамвайных путей на Черном пруду. А с мая не ходят трамваи №2 и №27.
Сообщалось также о завершении перекладки путей на Октябрьской улице. Но трамвайное движение там пока не возобновили. Зато машины могут ездить в обоих направлениях.
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