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Общество

Трамваи №18 возобновят движение в Нижнем Новгороде с 4 августа

02 августа 2025 16:55  [1] Общество
Трамваи №18 возобновят движение в Нижнем Новгороде с 4 августа

Нижегородские трамваи №18 вновь начнут курсировать со второй половины 4 августа, сообщили в ЦРТС. 

Правда, ходить они будут не по привычной схеме: от депо №1 до улицы Маслякова через улицы Бекетова, Пушкина, площадь Лядова и Ильинку. 

Напомним, что 18-й трамвай приостановил движение с середины июня из-за реконструкции трамвайных путей на Черном пруду. А с мая не ходят трамваи №2 и №27. 

Сообщалось также о завершении перекладки путей на Октябрьской улице. Но трамвайное движение там пока не возобновили. Зато машины могут ездить в обоих направлениях. 

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Теги:
Общественный транспорт Трамвай ЦРТС
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