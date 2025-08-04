14-летний нижегородец получил 500 тысяч рублей за травму на батуте

В Нижнем Новгороде подросток, получивший серьезную травму в батутном центре, получил компенсацию морального вреда. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
В ходе проведенной проверки установлено, что 14-летний мальчик получил множественные переломы грудного отдела позвоночника. Ребенку потребовалось несколько операций и длительная реабилитация. Несмотря на восстановление, в позвоночнике подростка остались 12 металлических штифтов, которые теперь будут сопровождать его всю жизнь.
Прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием взыскать с руководителя батутного центра компенсацию морального вреда. Оно было удовлетворено в полном объеме. Семья пострадавшего получила 500 тысяч рублей. Эти средства будут направлены на дальнейшее лечение и обучение подростка.
Ранее сообщалось, что всплеск детского травматизма от ДТП зафиксирован в Нижегородской области.
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