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Происшествия

14-летний нижегородец получил 500 тысяч рублей за травму на батуте

05 августа 2025 17:21  [111] Происшествия
14-летний нижегородец получил 500 тысяч рублей за травму на батуте

В Нижнем Новгороде подросток, получивший серьезную травму в батутном центре, получил компенсацию морального вреда. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

В ходе проведенной проверки установлено, что 14-летний мальчик получил множественные переломы грудного отдела позвоночника. Ребенку потребовалось несколько операций и длительная реабилитация. Несмотря на восстановление, в позвоночнике подростка остались 12 металлических штифтов, которые теперь будут сопровождать его всю жизнь.

Прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием взыскать с руководителя батутного центра компенсацию морального вреда. Оно было удовлетворено в полном объеме. Семья пострадавшего получила 500 тысяч рублей. Эти средства будут направлены на дальнейшее лечение и обучение подростка.

Ранее сообщалось, что всплеск детского травматизма от ДТП зафиксирован в Нижегородской области.

Также НИА "Нижний Новгород" публиковало рекомендации врача, как уберечь детей от травм в летнее время. 

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Теги:
Дети Прокуратура Травма
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