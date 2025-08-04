Чат-бот запустили для пассажиров нижегородской канатки Общество

Фото: Кира Мишина

Пассажирам канатной дороги, соединяющей Нижний Новгород и Бор, стал доступен новый цифровой помощник — Telegram-бот, который позволяет в реальном времени получать сведения о текущем статусе линии.

Об этом сообщили в сообществе "Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации" в ВКонтакте.

Сервис разработан для того, чтобы сделать поездки более предсказуемыми и комфортными. Пользователю достаточно открыть бот в Telegram и выбрать опцию "Узнать статус". После этого система выдаст актуальную информацию — работает ли канатка в данный момент, есть ли технические перерывы или временные изменения в графике из-за погодных условий.

Отмечается, что новый инструмент особенно полезен для тех, кто ежедневно пользуется канатной дорогой и хочет заранее планировать маршрут.

Ранее сообщалось, что стоимость одной поездки на канатной дороге между Нижним Новгородом и Бором выросла в июле.

Напомним, что пассажиропоток на нижегородской канатке после проведенной модернизации увеличился на треть.