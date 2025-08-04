Чат-бот запустили для пассажиров нижегородской канатки

Фото:
Пассажирам канатной дороги, соединяющей Нижний Новгород и Бор, стал доступен новый цифровой помощник — Telegram-бот, который позволяет в реальном времени получать сведения о текущем статусе линии.
Об этом сообщили в сообществе "Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации" в ВКонтакте.
Сервис разработан для того, чтобы сделать поездки более предсказуемыми и комфортными. Пользователю достаточно открыть бот в Telegram и выбрать опцию "Узнать статус". После этого система выдаст актуальную информацию — работает ли канатка в данный момент, есть ли технические перерывы или временные изменения в графике из-за погодных условий.
Отмечается, что новый инструмент особенно полезен для тех, кто ежедневно пользуется канатной дорогой и хочет заранее планировать маршрут.
Ранее сообщалось, что стоимость одной поездки на канатной дороге между Нижним Новгородом и Бором выросла в июле.
Напомним, что пассажиропоток на нижегородской канатке после проведенной модернизации увеличился на треть.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+