Двух москвичей осудили за "художества" на нижегородской электричке Происшествия

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

Приокский районный суд Нижнего Новгорода вынес приговор по делу о хулиганстве на железнодорожной станции Мыза. Фигурантами стали двое молодых жителей Московской области, которых признали виновными по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство). Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Согласно материалам дела, в декабре 2024 года обвиняемые проникли на станцию Мыза и с помощью аэрозольной краски нанесли изображения на два пассажирских вагона электропоезда.

Когда сотрудники транспортной безопасности попытались их задержать, молодые люди применили перцовый газ и скрылись. Позже их личности были установлены, а сами они задержаны транспортной полицией.

Ущерб, нанесённый Волго-Вятской пригородной пассажирской компании, составил более 100 тысяч рублей. Подсудимые добровольно возместили эту сумму.

Суд признал их виновными и назначил каждому наказание в виде 1 года и 10 месяцев лишения свободы условно.

Ранее сообщалось, что москвич предстанет перед судом Нижнего Новгорода за нападение на полицейского.