Двух москвичей осудили за "художества" на нижегородской электричке

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Приокский районный суд Нижнего Новгорода вынес приговор по делу о хулиганстве на железнодорожной станции Мыза. Фигурантами стали двое молодых жителей Московской области, которых признали виновными по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство). Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
Согласно материалам дела, в декабре 2024 года обвиняемые проникли на станцию Мыза и с помощью аэрозольной краски нанесли изображения на два пассажирских вагона электропоезда.
Когда сотрудники транспортной безопасности попытались их задержать, молодые люди применили перцовый газ и скрылись. Позже их личности были установлены, а сами они задержаны транспортной полицией.
Ущерб, нанесённый Волго-Вятской пригородной пассажирской компании, составил более 100 тысяч рублей. Подсудимые добровольно возместили эту сумму.
Суд признал их виновными и назначил каждому наказание в виде 1 года и 10 месяцев лишения свободы условно.
Ранее сообщалось, что москвич предстанет перед судом Нижнего Новгорода за нападение на полицейского.
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