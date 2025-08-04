Wildberries ответил на жалобы жителей "Окского берега" из-за склада Общество

Фото: минград Нижегородской области

Компания Wildberries прокомментировала видеообращение жителей жилого комплекса "Окский берег" в поселке Новинки, которые выступили против возможного строительства крупного складского комплекса рядом с их домами.

Напомним, в своем обращении нижегородцы выразили обеспокоенность тем, что участок площадью 33,5 гектара, ограниченный улицами Парковая, Высокая и Полетная, якобы передан под строительство склада площадью 150 тысяч квадратных метров. По их словам, ранее на этой территории планировалось создание парка, физкультурно-оздоровительного комплекса и торгового центра.

Также высказывалось недовольство тем обстоятельством, что рядом с жилыми домами, школой и детским садом может появиться промышленный объект. По проекту, на складе будут работать около 5000 человек. Жители задаются вопросом, где будут размещаться сотрудники и как это повлияет на инфраструктуру района.

В ответ на общественный резонанс представители Wildberries заявили, что распространяемая информация не соответствует действительности. В компании подчеркнули, что окончательное решение о месте строительства логистического центра пока не принято, а права на упомянутый участок не оформлены.

Также в Wildberries опровергли утверждения о массовом привлечении мигрантов. В компании уточнили, что на логистических объектах работают преимущественно граждане Российской Федерации. Возможность трудоустройства для граждан стран ЕАЭС предусмотрена только на двух складах в Московской области и исключительно при наличии разрешения на работу и официального подтверждения права пребывания в стране.

Ранее сообщалось, что инвестиционное соглашение по строительству современного логистического комплекса за 12 млрд рублей утвердили в Нижнем Новгороде.