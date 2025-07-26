Крупный логистический хаб за 12 млрд рублей построят в Нижегородской области Экономика

Фото: пресс-служба ЗСНО

Законодательное собрание Нижегородской области в двух чтениях утвердило инвестиционное соглашение между региональным правительством и компанией "НиноГрад" по строительству современного логистического комплекса. Документ на рассмотрение депутатов внесен губернатором Глебом Никитиным.

По мнению председателя Заксобрания Евгений Люлин, реализация проекта станет важным шагом в развитии области как ключевого логистического центра страны, укрепит экономику региона, создаст тысячи рабочих мест и повысит инвестиционную привлекательность Нижегородской области.

Общий объем инвестиций в проект составляет 12,3 млрд рублей. Площадь будущего комплекса составит почти 150 тысяч квадратных метров. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован до конца 2025 года. Он будет соответствовать стандартам складов класса "А" и после завершения строительства будет передан в долгосрочную аренду маркетплейсу OZON. Ожидается, что арендатор создаст около 3000 рабочих мест.

Компания "НиноГрад" получит освобождение от налога на имущество организаций на сумму около 1 млрд рублей. Льгота будет действовать с 1 июля 2025 года по 30 июня 2030 года. За этот период в консолидированный бюджет региона поступит 104 миллиона рублей, а совокупные поступления НДФЛ с учетом деятельности арендатора превысят 1,3 млрд рублей.

После завершения действия налоговой льготы и выхода комплекса на полную мощность, ежегодные налоговые поступления в региональный бюджет составят почти 196 миллионов рублей, не считая НДФЛ. Ожидаемые ежегодные поступления НДФЛ превысят 300 млн рублей.

Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков отметил, что новый логистический центр станет крупнейшим складским объектом в регионе и увеличит объем качественных складских площадей более чем на 20%.

Добавим, в начале 2025 года сообщалось, что уже завершена первая очередь строительства логистического центра, который арендует маркетплейс Ozon.

Ранее стало известно, что логистический центр Wildberries построят в Новинках за 12 млрд рублей. Также сообщалось, что жители поселка не поддержали строительство склада WB рядом с домами.

Еще один крупный объект планируют открыть в Дзержинске - проект будущего распределительного центра торговой сети "Пятерочка" одобрила госэкспертиза.