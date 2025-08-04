Жители ЖК "Окский берег" выступили против строительства склада Wildberries

Фото:
В поселке Новинки Нижегородской области жители ЖК "Окский берег" выступили против планов по строительству логистического центра Wildberries. Видео появилось в социальных сетях жилого комплекса.
По словам жителей, участок, где планируется возведение склада площадью около 150 тысяч квадратных метров, изначально был предназначен для парка, стадиона и торгово-развлекательного центра. Речь идет об участке площадью 33,5 гектара, расположенном в границах улиц Парковая, Высокая и Полетная — недалеко от жилого комплекса "Окский берег".
Местные жители записали видеообращение к президенту и региональным властям. В нем они выразили обеспокоенность тем, что рядом с жилыми домами, школой и детским садом может появиться промышленный объект. По проекту, на складе будут работать около 5000 человек. Жители задаются вопросом, где будут размещаться сотрудники и как это повлияет на инфраструктуру района.
В июне жители Новинок, принявшие участие в общественных обсуждениях, не поддержали возможное строительство склада. Они подчеркивают, что неоднократно выражали несогласие с этим проектом. По их мнению, склад ухудшит экологическую обстановку, создаст шум и усилит транспортную нагрузку.
Земельный участок сейчас выставлен на торги. Аукцион назначен на 22 августа. Инвестиции в проект оцениваются в 12 миллиардов рублей, завершить строительство планируется до конца 2027 года.
Ранее сообщалось, что логистический центр маркетплейса OZON в Канавинском районе получил положительное заключение негосударственной экспертизы.
