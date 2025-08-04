Нижний Новгород - 804: миссия города глазами экспертов Общество

Фото: Кира Мишина

В ближайший выходной Нижний Новгород отметит День города. Начнется 805-й год со дня его основания. Города, как люди: в дни их рождения также принято подводить итоги, оценивать их опыт и достижения, размышлять о будущем.

Старинный русский город Нижний Новгород за свою многовековую жизнь выполнял разные миссии в истории государства Российского. В древности он был городом-крепостью, несокрушимым форпостом, охранявшим восточные границы русского государства.

Во времена Смуты нижегородское ополчение под водительством К. Минина и Д. Пожарского освободило Москву от иноземцев. Нижний стал родиной российского гражданского общества, усилиями которого была спасена русская государственность.

В XVIII-XIX веках на берегах Волги и Оки у Нижнего шумела знаменитая Нижегородская ярмарка. Нижний Новгород стал финансово-экономическим центром Российской империи, получив прозвание "Карман России".

В первой половине XX века торговый Нижний превратился в мощный индустриальный Горький, получив статус одного из ведущих центров науки и оборонной промышленности Советского Союза.

В конце XX века, в период масштабных трансформаций, которые переживала страна, город вновь оказался в центре исторических событий. Он вернул себе старинное название – Нижний Новгород – и стал именоваться "столицей реформ".

С тех пор прошло более 30 лет. Многое изменилось, и мы вправе задать вопрос: "как сегодня видится нам Нижний Новгород? Как определяется его идентичность, в чем состоит его миссия?"

Андрей Чугунов, журналист:

"Думаю, вряд ли Великий князь Владимирский Юрий (он же Георгий) Всеволодович рассуждал о миссии, когда закладывал на Дятловых горах новую крепость, — ему нужен был опорный пункт на границе. Вряд ли князь Пожарский и староста Минин помышляли о какой-то миссии, когда вели (пусть долго и кружным путём) ополчение на Москву, — им нужно было родину защищать. Знаю, что об особой миссии Нижнего Новгорода не особо говорили и в 90-е годы прошлого века. Просто делали такое, что больше никто в стране не делал. Вот и прослыли "столицей реформ". Кажется мне, что во второй четверти XXI века у Нижнего Новгорода есть шанс стать "мостом" из традиционной промышленности в цифровую экономику во всех её проявлениях, сейчас даже неизвестных".

Елена Мозгунова, историк, канд. полит. н., доцент Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС:

"Наш Нижний Новгород – город с богатейшей историей. Полагаю, не буду оригинальной, если скажу, что именно знаковые страницы прошлого в сочетании с уникальным местоположением на слиянии двух рек определяют его индивидуальность и идентичность. Уважительное отношение к истории и активное ее использование в формировании бренда территории привели к тому, что Нижний Новгород регулярно попадает в списки самых посещаемых мест России. У нашего города есть узнаваемый образ, штрихами которого являются и ополчение Минина, и "карман" России, и завод ГАЗ, и писатель Горький, а также современные проявления в виде "закатных" фестивалей (типа Intervals), восстановленных пакгаузов, стрит-арт культуры или самой длинной в Европе канатки".

Андрей Самсонов, научный сотрудник Приволжского филиала ФНИСЦ РАН, старший научный сотрудник АНО "Научно-исследовательский Институт проблем социального управления":

"Жизнь в эпоху постмодерна имеет свои особенности. Так и с миссией, или публичным образом, Нижнего Новгорода, на тему которого предложено подумать. В старые добрые времена, сначала возникли крепость, ополчение, ярмарка, промышленный центр, и уже после, когда их существование принесло результат, город получал свой образ "карман России" или "столицы реформ" (в последнем случае, правда, имидж был несколько преувеличен). Поэтому попытаюсь опереться на то, как развивается город сегодня и к каким последствиям это развитие может привести с точки зрения имиджа. Выделяется два направления: ИТ-кластер и событийный туризм. Оба направления - в социальной части ориентированы на молодежь".

Евгений Семенов, заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, политолог, кандидат политических наук, доцент:

"Идентичность современных мегаполисов, как правило, обладает сложной, гибридной природой. Процесс ее формирования занимает длительное время. Сменить идентичность одним волевым решением невозможно. Идентичность города – это не карнавальный костюм. Сегодня Нижний Новгород не утратил своей идентичности, сформированной XX веком. Он продолжает развиваться как индустриальный, научно-технологический и оборонный центр страны. На этом фоне происходит любопытный эксперимент, ориентированный на создание туристической привлекательности города: "Нижний – столица закатов".

Максим Лубяной, директор Научно-исследовательского Института проблем социального управления, кандидат философских наук:

"Миссия города, о чем свидетельствует история Нижнего Новгорода, чаще всего определяется постфактум, так сказать, по итогам деятельности. Однако сейчас представляется необходимым попытаться определить, и даже утвердить её на высшем региональном уровне в виде какого-то документа типа "дорожной карты". Чтобы знать куда, зачем и какими темпами двигаться. "Быть, а не казаться", "Нижний – 100-процентная Россия", "Столица закатов", "Город, в котором хочется жить" — красивые слоганы, но не направления движения. Мне возразят, что есть Стратегия развития и она может считаться таким документом. Но там главными целевыми параметрами, естественно, обозначены экономические и социальные цели, которые нужно достигнуть к определенному времени".

Материал подготовлен в рамках совместного проекта НИА "Нижний Новгород" и федерального "Экспертного клуба".